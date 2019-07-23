Erzincan’da 'kurban yakalama timi' sıkı eğitimde

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Erzincan Belediyesi tarafından bu yıl da oluşturulan ’kurban timi’ 10 personel ile antrenman yapıyor.

Temizlik İşleri bünyesinden seçilen personellerin, spor tesislerinde günde iki antrenmanı var. Kondisyon çalışmasında ekip düz koşu yapıyor, daha sonra engeller üzerinden atlıyor.

Kültür fizik hareketlerinin yanı sıra şınav çeken ekip, sahanın ortasına dikilen trafik konilerine kement atma eğitimi de alıyor.

Kurban timine, bu yıl atlı süvari ile birlikte iki adet ATV’nin yanı sıra havadan da drone eşlik ediyor.

Drone'lu, atlı ve ATV'li kurban yakalama timi









































