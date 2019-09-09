Erzincan'da kurs hocası evinde ölü bulundu

Şehirde bir kursta öğretmenlik yapan ve Mimar Sinan Mahallesi 1224. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan Ayşe Cebecioğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları durumu hemen polise bildirdi.

YERDE YATARKEN BULUNDU

Eve giden polisler, çalınan kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

Gelen itfaiye ekiplerince balkondan girilen dairede yapılan incelemede, Cebecioğlu hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren polisler, Cebecioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Cebecioğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AKŞAM HASTANEYE GİDİP MUAYENE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Apartman sakinleri Cebecioğlu'nun astım gibi bir rahatsızlığının bulunduğunu, dün gece de hastaneye gidip muayene olduğunu, eve döndükten sonra kendisinden haber alamadıklarını söylediler. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.