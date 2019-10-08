Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde akşam saatlerinde, Ariki Mahallesi Kocan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MEYVE AĞAÇLARI YANDI

Meyve ağaçlarının olduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak büyüdü. Olay yerine Kemaliye Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da meyve ağaçları kül oldu VİDEO

VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Yerleşim alanındaki evlere sıçramasından korkan vatandaşlar canla başla itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardımda bulundu. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.