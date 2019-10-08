taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8334
Euro
6.393
Altın
1505.74
Borsa
101859.28
Gram Altın
282.175
Bitcoin
47319.12

Erzincan'da meyve ağaçları kül oldu

Erzincan'daki yangında 15 dönümlük arazi yandı.

İHA | 08.10.2019 - 23:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde akşam saatlerinde, Ariki Mahallesi Kocan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MEYVE AĞAÇLARI YANDI

Meyve ağaçlarının olduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak büyüdü. Olay yerine Kemaliye Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da meyve ağaçları kül oldu VİDEO

VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Yerleşim alanındaki evlere sıçramasından korkan vatandaşlar canla başla itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardımda bulundu. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Erzincan'da meyve ağaçları kül oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

406
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

200
Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti

Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti

207
İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

143
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

288
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

155
Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

543
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir