Erzincan'da nefes alamayan bebeği hastaneye yetiştirdi

26 Kasım'da Yunus Emre- Mimar Sinan hattında sefer yapan özel halk otobüsüne bir anne, bebeği ile birlikte bindi.

SÜRÜCÜ FARK ETTİ

Anne kucağındaki bebek, bir anda öksürmeye ve nefes alamamaya başladı. Bu durumu ise özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin, fark etti.

HASTANEYE ULAŞTIRDI

Otobüsteki diğer kadınlardan yardım isteyen sezgin, bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini söyledi.

Sezgin, güzergahını değiştirerek, yolcuların ilk müdahalede bulunduğu bebeği Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayhan Sezgin, “Otobüse binen annenin kucağındaki çocuk öksürüyor ve nefes alamıyordu. Hemen dikkatimi çekti. Yolculardan, çocuğun başını aşağı doğru eğmelerini istedim. Onlar çocukla ilgilenirken ben de kendi güzergahımdan çıkıp hızla hastaneye gittim. Şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı." dedi.