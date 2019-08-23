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Erzincan'da otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

Eskişehir'den yeni satın aldığı otomobille evine dönerken direksiyon hakimiyetini yitirerek bariyerlere giren Fatih Yeniçeri, hayatını kaybetti.

AA | 23.08.2019 - 10:39..
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Fatih Yeniçeri yönetimindeki plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bariyerlere saplandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İÇERİDE SIKIŞTI

Bariyerin otomobilin ön kısmından girip arka bölümünden çıktığı kazada, alev alan araçtaki sürücü Yeniçeri içeride sıkıştı.

Erzincan'da otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan Yeniçeri, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Erzincan'da otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

ARAÇTA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bariyerlere saplanan araç, kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolunda bir süre trafik, kontrollü olarak sağlandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Yeniçeri'nin kaza yaptığı otomobili, gün içerisinde Eskişehir’den satın aldığı ve Üzümlü’deki evine dönerken ilçe girişinde kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erzincan'da otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

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