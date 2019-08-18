Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

S.K., idaresindeki 24 DU 684 plakalı otomobil ile plakası olmayan Celal Şanlı yönetimindeki motosiklet Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazada çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Şanlı, ağır yaralandı. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şanlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Şanlı’nın ölüm haberini alan aile yakınları hastane acil önünde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken; otomobil sürücüsü S.K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.