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Erzincan'da PKK sığınaklarında tuzaklanmış EYP bulundu

Kemah ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait sığınaklar ve bu sığınaklarda tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi.

DHA | 26.10.2019 - 11:09..
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca 6-10 Ekim tarihleri arasında, Kemah ilçesi Dereköy köyü sınırları içerisindeki Dereşoran Vadisi bölgesinde, 'PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp, bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak' amacıyla 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi.

Erzincan'da PKK sığınaklarında tuzaklanmış EYP bulundu

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Halatlarla inilen bölgede jandarma ekipleri, 8 ayrı noktada 2 sığınak olarak kullanılan mağara ile 6 barınak tespit etti.

Buralarda yapılan aramalarda; tuzaklanmış 2 adet EYP, 1 adet EYP'ye ait basma düzeneği ve 5 adet düzenek hale getirilmiş pil bloğu, 34 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet elektrikli fünye, 450 metre kablo ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Erzincan'da PKK sığınaklarında tuzaklanmış EYP bulundu

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