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Erzincan'da turna balıklarını görenler sosyal mesafeyi unuttu

Dev turna balıklarını pazarda gören vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını unutarak fotoğraf çektirmek istedi.

İHA |
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Erzincan'da turna balıklarını görenler sosyal mesafeyi unuttu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıldır amatör balıkçılık yapan Gafur Mercan, oltayla dev turna balıkları yakaladı.

Uzun mücadele sonucunda sudan çıkartılan iki dev turna balığı, kent merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında satışa sunuldu.

"95 KİLO OLAN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜĞÜ"

Balıkları yakalayan olta balıkçısı Gafur Mercan, "Fırat Nehri'nde oltaya balıklar belirli aralıklarla takıldı. Uzun uğraşlar sonucu balıkları sudan çıkartabildim. 190 santim boyundaki 95 kilo, diğeri 65 kilo. 95 kilo olan şuana kadar Erzincan’da yakalanan en büyüğü sanırım.” dedi.

KURALI UNUTUP, FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Pazarda denetime çıkan polis ekipleri, tezgahlar arasındaki sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat etti.

Dev turna balıklarını gören vatandaşlar ise meraklı bakışlar içinde, Gafur Mercan’ın "Fazla toplanmayın, sosyal mesafeyi ihlal etmeyin" uyarılarına rağmen kuralı ihlal ederek fotoğraf çekmeye çalıştı.

Durumu gören ekipler ise vatandaşları uyararak kalabalığı dağıttı.

Erzincan'da turna balıklarını görenler sosyal mesafeyi unuttu

Erzincan'da turna balıklarını görenler sosyal mesafeyi unuttu


Erzincan'da turna balıklarını görenler sosyal mesafeyi unuttu

Erzincan'da turna balıklarını görenler sosyal mesafeyi unuttu

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