taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5655
Euro
6.1871
Altın
1521.04
Borsa
96578.7
Gram Altın
271.848

Erzincan'da turuncu listedeki terörist öldürüldü

Bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ölenlerden birinin "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu ortaya çıktı.

AA | 15.08.2019 - 19:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

1 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu, teröristin, 27 Ağustos 2015'te Erzincan'ın Kemah ilçesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu bildirildi.

Erzincan'da turuncu listedeki terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

363
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

350
Balıkesir Erdek'te çöpler toplanmıyor

Balıkesir Erdek'te çöpler toplanmıyor

493
Cem Yılmaz: Delirmişler

Cem Yılmaz: Delirmişler

166
Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

51
Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar

Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar

119
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir