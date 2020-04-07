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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi tutuklanırken, 938.83 gram eroin maddesi ile 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İHA |
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan denetim sırasında, şüpheli bir araç durduruldu.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Araç içerisindeki A.H., H.M.K. ve H.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, aracın göğüs kısmına zulalanmış vaziyette 938.83 gram eroin maddesi ile 2.1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, “TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme” suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

110 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

06 Mart 2020 tarihinde ise uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan K.E. (22) isimli şahıstan toplam 110 adet yeşil reçeteye tabi olarak satılan ve uyuşturucu madde etkisi uyandıran Gerica isimli hap ele geçirildi.

Gerica hapın kargo şirketi aracılığıyla İzmir’den gönderildiği ve kargoyu gönderenin E.G.(22) isimli şahıs olduğu tespit edilirken, K.E., isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

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