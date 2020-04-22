Erzincan'da yaşayan Harun ve Nurhayat Sarı çiftinin 6 yaşındaki west sendromlu kızları Beyzanur Sarı, yüksek ateş şikayetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Beyzanur'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanede 8 gün boyunca tedavi altına alınan Sarı, koronavirüsü yenmeyi başardı.

Test sonuçlarının negatif çıkması üzerine Beyzanur, taburcu edilerek evine gönderildi.

Erzincan'da west sendromlu çocuk koronayı yendi ViDEO

"WEST SENDROMLU HASTA BİLE KORONAYI YENDİ"

Baba Harun Sarı, “Kızım Beyzanur aynı zaman da west sendromu hastası. 2017 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk hastanesinde yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kızımın west sendromu tanısı altında was2 gen mutasyonuna uğramış dünyada 4 Türkiye’de ise tek gen hastasıdır. 11 Nisan Cumartesi günü de yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduk. 8 günlük bir tedavi süreci başladı. Bu tedavi süreci içerisinde tekrar yapılan tahliller sonucunda kızımın sonucunun negatif olduğu belirtilip taburcu işlemi gerçekleşti. Bu süre zarfında hastane personeline, doktor ve hemşirelerimize çok teşekkür ederim. Böyle bir hasta bile koronavirüsü yenebiliyorsa, virüs sizin alacağınız önlemlerden daha güçlü değildir." dedi.

Beyzanur ve ailesinin 14 günlük karantina süresi evde devam edecek.