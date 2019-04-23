Erzincan'da yaralı kediyi kurtarma operasyonu

Çevredekiler kediyi çıkaramayınca ihbarla gelen itfaiye ekibi seferber oldu. Kedi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İTFAİYE KEDİ İÇİN OLAY YERİNE KOŞTU

Nerim Tonbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan sokak kedisi, otomobil çarpınca korkarak, park halindeki başka otomobilin motor bölümüne girdi. Yaralanan kediyi çıkarmak isteyen çevredekiler, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

"GÖRÜR GÖRMEZ MÜDAHALE ETTİK"

Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi, ihbarla olay yerine gelerek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı kedi, itfaiye görevlilerince tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Kediyi çıkarmayı başaramadıkları için itfaiyeye bilgi verdiklerini anlatan Korkmaz Turan, "Karşı taraftan gelen bir aracın vurması sonucunda burada duran park halindeki arabanın içine girdi. Karşıdan görür görmez müdahale ettik. Uğraş sonunda çıkaramayınca itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi. Uğraş sonucunda çıkardık. Kediyi hayvan barınağına götürdüler. Orada tedavisine bakacaklar" dedi.









