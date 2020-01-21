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Erzincan'da yavru köpeklerin soğukla mücadelesi

Araçların altına girip egzoz dumanıyla ısınmaya çalışan yavru köpeklerin durumu, görenlerin yüreğini burktu.

İHA | 21.01.2020 - 09:08..
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Erzincan'da belde sakinlerinin iddiasına göre, kim veya kimler olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından, birkaç gün önce muayyen saatlerde köylerden toplandığı tahmin edilen yavru köpekler, Çağlayan merkeze bırakılarak terk edildi.

DONARAK TELEF OLMA RİSKİNDELER

Anneleri olmadan başıboş sokaklarda dolaşan yavru köpekler, vatandaşların dikkatini çekti. Dün kar yağmasıyla birlikte yavru köpekler, soğuktan donarak telef olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yavru köpeklerin soğukta yaşam mücadelesi yürek burktu -1

MOTOR SICAKLIĞINDA ISINIYORLAR

Soğuk havada üşüyen yavru köpeklerin, zaman zaman park halindeki araçların altına girip motor sıcaklığı ve egzoz dumanıyla ısınmaya çalıştıkları gözlendi.

Yavru köpeklerin soğukta yaşam mücadelesi yürek burktu -2

ÇAĞLAYAN'DA BARINAK YOK

Yavru köpeklerin haline üzüldüklerini ve mümkün oldukça yiyecek ve ısınmaları için yardımda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, “Çağlayan beldesinde sokak hayvanları için herhangi barınak yok. Erzincan Belediyesi'ne ait bir barınak var. Gelip götürürlerse buradan iyi olur. Yoksa bu hayvanlar soğukta telef olacak. Kim oldukları bilinmiyor. Zaman zaman çuvallarla getirip böyle köpekleri terk ediyorlar.” dedi.

Yavru köpeklerin soğukta yaşam mücadelesi yürek burktu -3

Yavru köpeklerin soğukta yaşam mücadelesi yürek burktu -4

Yavru köpeklerin soğukta yaşam mücadelesi yürek burktu -5

Yavru köpeklerin soğukta yaşam mücadelesi yürek burktu -6

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