Erzincan'da yolcu otobüsü bir araca çarpıp şarampole uçtu

Erzurum-Erzincan kara yolunun Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya mevkiinde bugün akşam saatlerinde, Evci Altınsoy idaresindeki 55 LM 785 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Erzurum-Erzincan Karayolunda kaza VİDEO

OTOMOBİLE ÇARPIP ŞARAMPOLE UÇTU

Hemen arkasında seyir halindeki Mehmet Ali Karaman yönetimindeki 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü de otomobile çarpıp şarampole uçtu. Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KAZA YAPAN OTOBÜSÜN SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan, kaza yapan otobüsün yanında ağlayan bir kişi dikkat çekti. Otobüsün sahiplerinden olduğu öğrenilen şahıs, yaralanmasına rağmen ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmedi. “Otobüsümü bırakmam.” diyerek aracın yanına çöken şahıs, “Gitti ekmek teknem.” diye gözyaşı döktü.