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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

AA | 03.01.2020 - 20:33..
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Erzincan'da Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

12 YOLCU YARALANDI

Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi. Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

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