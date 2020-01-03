Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

Erzincan'da Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.

12 YOLCU YARALANDI

Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi. Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.