Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Erzincan-Erzurum karayolunun Sansa mevkiinde Giresun plakalı tır ile Ankara plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolünü kaybederek makas atan başka bir tıra çarpmamak için durdular. Ardından aynı yönde seyir eden yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak, önünde bulunan otomobile, daha sonra ise Giresun plakalı tıra arkadan çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otobüs ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bulundukları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındılar.

Tırların yolu kapaması sebebiyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan Erzincan-Erzurum karayolu, daha sonra trafiğe açıldı.

Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.























