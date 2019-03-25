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Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Karayollarında oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, otobüs ve otomobiller zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Meydana gelen trafik kazalarında 2’si ağır, 11 kişi yaralandı.

İHA | 25.03.2019 - 00:46..
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Erzincan-Erzurum karayolunun Sansa mevkiinde Giresun plakalı tır ile Ankara plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolünü kaybederek makas atan başka bir tıra çarpmamak için durdular. Ardından aynı yönde seyir eden yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak, önünde bulunan otomobile, daha sonra ise Giresun plakalı tıra arkadan çarptı.

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

11 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otobüs ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bulundukları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındılar.

Tırların yolu kapaması sebebiyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan Erzincan-Erzurum karayolu, daha sonra trafiğe açıldı.
Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı




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