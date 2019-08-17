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Erzincan’daki kazada uzman çavuş şehit oldu

Bayram tatili sonrası görev yerine dönüş yapmakta olan Uzman Çavuş Orhan Çalışır, aracının şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 17.08.2019 - 13:51..
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde bulunan 1’i uzman çavuş toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş da yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ YİTİRDİ

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirip izin dönüşü 61 TY 262 plakalı otomobille yola çıkıp görev yerleri olan Erzurum’un Şenkaya ilçesine giden 2 askerle bir yakınları, Mercan beldesinde trafik kazası geçirdi.

Erzincan’daki kazada uzman çavuş şehit oldu

Uzman Çavuş Mevlüt Gedikci idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Orhan Çalışır ile yakını Ümit Çetin hayatını kaybetti, sürücü Uzman Çavuş Mevlüt Gedikci ise ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı Gedikci ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan’daki kazada uzman çavuş şehit oldu

Kaza mahallinde jandarma ekipleri incelemede bulunarak tahkikat başlatıldı.

Erzincan’daki kazada uzman çavuş şehit oldu

Erzincan’daki kazada uzman çavuş şehit oldu

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