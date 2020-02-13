Erzincan'daki tarihi Taş Yol buz tuttu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğuna sahip olan tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisiyle buz tuttu.

GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Dev sarkıt, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan Taş Yol, oluşturduğu görüntüsü ile görenleri hayran bıraktı.

"50 YIL ÖNCE BUZ TUTTUĞUNU GÖRMÜŞTÜM"

Kemaliye’de yaşayan 85 yaşındaki Nurettin Erdal, uzun zamandır böyle bir soğuk görmediğini belirterek, "En son 50 yıl önce bu yolun buz tuttuğunu görmüştüm.” diye konuştu.