Erzincanlı esnaf iş yerini antikacıya çevirdi

Erzincan merkez İnönü Mahallesi'nde esnaflık yapan 52 yaşındaki Hasan Akın, 10 yıl önce ikinci el eşya alım satım işi yapmaya başladı.

Eşyalarla birlikte gelen antika ve nostalji ürünleri de hobi olarak almaya başlayan Hasan Akın, yaklaşık 10 yılda yüzlerce eser biriktirerek iş yerinde sergilemeye başladı.

MERAKI TUTKUYA DÖNÜŞTÜ

Hobi olarak başlayan antika eser merakı, daha sonra tutkuya dönüştü. Akın, zaman içerisinde yüzlerce antika eşya ve nostaljik ürüne sahip oldu.

Genellikle Osmanlı Dönemi'ni simgeleyen eserlerin arasında Zeynel Abidin’in cümbüşü, Rus semaverleri, Fransız şamdanlı saatler de yer alıyor.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA ALETLER DE BULUNUYOR

İş yerinde her türlü nostaljik eşyanın olduğunu ifade eden Esnaf Hasan Akın, “Yaklaşık 10 yıldır antika işiyle uğraşıyorum. İkinci el eşya alımı ile başladım. İkinci el eşya alırken antika ve nostaljik eşyalar da geldi. Onları da almaya başladım. Gittikçe birikti. Yaklaşık 1 milyon adet antika ve nostalji parçaları bulunuyor. Tabii böyle olunca da çeşit çok fazla bir kalem değil, her kalemden ürün var. Osmanlı Dönemi saatler, kurmalı saatler, konsol saatler, Zeynel Abidin’in cümbüşü, Rus semaverleri, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma dürbünler, dolma tüfekler, Fransız şamdanlı saatler bulunanlardan sadece bazılarıdır. Bunların haricinde Rus, İngiliz, sahibinin sesi gibi gramofon çeşitleri var. Şu an elimizde çanta gramofonu var. Sahibinin sesi. Taş plak çalar orijinal sestir. Aynı masa saati gibi kurulur daha sonra plak üzerine konularak plak bitene kadar çalmaya devam eder.” diye konuştu.