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Erzurum eksi 23'ü gördü

Hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştüğü Erzurum, adeta buz tuttu.

İHA | 10.01.2019 - 09:38..
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Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışının ardından, bölgede soğuk hava da etkisini arttırdı. Erzurum’da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ölçüldü. Gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 15’i gösterdi.

SÜS HAVUZLARI BUZ TUTTU

Sabah saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle, kentteki süs havuzları buz tuttu.

Erzurum eksi 23'ü gördü

ARAÇLAR ÇALIŞMADI

Vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı araçlar akü takviyesiyle zorlukla çalıştırıldı.

METEOROLOJİ UYARDI

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Erzurum eksi 23'ü gördü



Erzurum eksi 23'ü gördü



Erzurum eksi 23'ü gördü

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