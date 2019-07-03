Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajı'nda sona gelindi

Baraj inşaatında çalışmalar son aşamaya gelirken, proje tamamlandığında bölgede çok sayıda mahalleye ait tarım arazisi suya kavuşacak.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Sivridere Göleti'nde su tutmaya başladıktan sonra gölün etrafında kartpostallık görüntüler oluştu.

Çamlıbel Mahallesi sakinlerinden Hacı Aydın, yaptığı açıklamada, “Mahallemize yapılan sulama göleti çok güzel oldu. Sulama amaçlı yapılan bu gölet köyümüze ayrıca manzara eşliğinde güzellik kattı.” dedi.

EKONOMİYE 4 MİLYON LİRALIK KATKI

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kul ise, “Devletimiz mahallemize güzel bir gölet yapmıştır. Suyun birikmesi ile birlikte çok güzel şeyler olacaktır. Projeyi gerçekleştiren tüm yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

Oltu´da yapılan Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçirilmesiyle ekonomiye, 4 milyon 116 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor.