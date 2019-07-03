taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6322
Euro
6.361
Altın
1418.73
Borsa
99290.54
Gram Altın
257.146

Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajı'nda sona gelindi

Sivridere Barajı inşaatı ile 6 bin 860 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

AA | 03.07.2019 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş

Baraj inşaatında çalışmalar son aşamaya gelirken, proje tamamlandığında bölgede çok sayıda mahalleye ait tarım arazisi suya kavuşacak.

Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajı'nda sona gelindi

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Sivridere Göleti'nde su tutmaya başladıktan sonra gölün etrafında kartpostallık görüntüler oluştu.

Çamlıbel Mahallesi sakinlerinden Hacı Aydın, yaptığı açıklamada, “Mahallemize yapılan sulama göleti çok güzel oldu. Sulama amaçlı yapılan bu gölet köyümüze ayrıca manzara eşliğinde güzellik kattı.” dedi.

Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajı'nda sona gelindi

EKONOMİYE 4 MİLYON LİRALIK KATKI

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kul ise, “Devletimiz mahallemize güzel bir gölet yapmıştır. Suyun birikmesi ile birlikte çok güzel şeyler olacaktır. Projeyi gerçekleştiren tüm yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

Oltu´da yapılan Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçirilmesiyle ekonomiye, 4 milyon 116 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

234
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

317
Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

477
İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

543
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

247
Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

189
Japonya balina katliamına geri döndü

Japonya balina katliamına geri döndü

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir