Erzurum Valisi'nin kar keyfi

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen Kış Oyunları'na, Erzurum Valisi Okay Memiş de katıldı.

Vali Memiş, arazi araçlarının arkasına bağlanan otomobil lastiğine oturup, kar üzerinde kayarak, lastik raftingi yaptı.

İLK DENEMEYİ VALİ YAPTI

Eğlenceli anlar yaşadığını belirten Memiş, "Off-road kulübüne teşekkür ediyorum. Gençlere bunların deneyimlenmesini özellikle tavsiye ediyorum. Biz kış turizminde gözde iliz. Palandöken ve Konaklı dağlarında sezon açtık. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz. Küçükken naylon teknelerin üzerinde kayardık. Bunu, ona benzettim" diye konuştu.

Erzurum Vali Memiş'ten lastik raftingi -VİDEO

























