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Erzurum'a dolu yağdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Gece yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika aralıksız devam eden şiddetli dolu, bir anda Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı.

İHA | 18.09.2019 - 08:56..
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Denize kıyısı olan bölgelerde hala plajlar tıklım tıklım doluyken, doğuda aynı durum söz konusu bile değil.

Erzurum, eylülde kışa girdi.

10 DAKİKA YETTİ

Dün geceden beri etkili olan yağmurun ardından kent sakinleri, sabaha doluyla merhaba dedi. Öyle ki; 10 dakika bile yetti.

Erzurum'a dolu yağdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Araç sürücüleri ise şiddetli dolu yağışı sonrası görüş mesafesinin düşmesinden dolayı trafikte zor anlar yaşadı.

Erzurum'a dolu yağdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu.

Erzurum'a dolu yağdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Erzurum'a dolu yağdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

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