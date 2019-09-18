Erzurum'a dolu yağdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Denize kıyısı olan bölgelerde hala plajlar tıklım tıklım doluyken, doğuda aynı durum söz konusu bile değil.

Erzurum, eylülde kışa girdi.

10 DAKİKA YETTİ

Dün geceden beri etkili olan yağmurun ardından kent sakinleri, sabaha doluyla merhaba dedi. Öyle ki; 10 dakika bile yetti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Araç sürücüleri ise şiddetli dolu yağışı sonrası görüş mesafesinin düşmesinden dolayı trafikte zor anlar yaşadı.

Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu.