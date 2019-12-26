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Erzurum'a kar yağmayınca çözümü suni karda buldular

Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları sona erdi

DHA | 26.12.2019 - 15:46..
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Erzurum'da Kayak Federasyonu tarafından Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları', sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Kar olmadığı için suni kar sistemiyle beyaza bürünen pistlerde 45 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışların son gününde kadınlarda 5, erkeklerde ise 10 kilometrelik etap koşuldu.

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -1

DERECEYE GİRENLER

İki gün süren yarışlar sonunda sprint dalında kadınlarda Ayşenur Duman, ilk sırayı alırken Rusya'dan Varvara Prokhorova ikinci, Fatma Yavuz üçüncü oldu. Hamza Dursun'un birinci bitirdiği erkekler kategorisindeki yarışlarda, Ömer Faruk Ayçiçek ikinci, Yusuf Emre Fırat üçüncü sırayı aldı. Dün yapılan klasik kayaklı koşu yarışlarında ise kadınlarda Ayşenur Duman birinci, Seher Kaçmaz ikinci, Fatma Yavuz üçüncü olurken, erkeklerde Hamza Dursun birinci, Ahmet Oğlago ikinci, Ömer Ayçiçek üçüncü olarak madalya almaya hak kazandı.

Yarışları izleyen Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 4 ülkeden 45 sporcunun FIS puanı alabilmek için yarışlara katıldığını söyledi. Erzurum'da alınan puanların diğer yarışlar ile dünya kupalarına katılabilmek için önemli olduğunu ifade eden Başkan Ali Oto, bundan sonraki uluslararası kayaklı koşunun Bolu Gerede'de yapılacağını bildirdi.

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -3

MADALYA KÜRSÜSÜNDE SELFİE

Yarışların sona ermesinin ardından Kandilli Kayak Merkezi'nde, madalya töreni düzenlendi. Sprint yarışlarında kadınlarda ilk üçe giren sporculara madalya ve ödüllerini, Vali Okay Memiş, Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile birlikte verdi. Sporculara madalyalarını verdikten sonra Vali Okay Memiş konuşma yaparken, ikinci olan Rus sporcu Varvara Prokhorova'nın diğer sporcularla selfie yapması ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Tören, iki gün süren yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin dağıtılmasıyla sona erdi.



Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -2

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -4

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -5

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -6

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -7

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -8

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -9

Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı -10

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