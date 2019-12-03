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Erzurum'da -12 derecede hayat dondu

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, araçların kapıları ve elbiseler buz tuttu.

İHA | 03.12.2019 - 11:00..
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Türkiye’nin en soğuk illerinden birisi olan Erzurum’da, gece hava sıcaklığı eksi 17 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık sabahın erken saatlerinde ise sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü.

BALKONDAKİ ÇAMAŞIRLAR DONDU

Aşırı soğuk nedeniyle kentte çatılarda buz sarkıtları oluşurken, araç kapıları ve dışarı asılan çamaşırlar da buzla kaplandı. Erzurum’da öğrenci olan Mert Kanoğlan ve Ömer Aydemir isimli iki arkadaş, önceki gün evlerinin balkonuna astıkları kıyafetleri unutunca almak için döndüklerinde kıyafetlerini donmuş halde buldu.

Erzurum'da -12 derecede hayat dondu ViDEO

Erzurum'da -12 derecede hayat dondu

ARAÇ KAPILARI AÇILMADI

Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise araçlarının donan kapılarını açmakta güçlük çekti.

Erzurum'da -12 derecede hayat dondu

Erzurum'da -12 derecede hayat dondu

Erzurum'da -12 derecede hayat dondu

Erzurum'da -12 derecede hayat dondu

Erzurum'da -12 derecede hayat dondu

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