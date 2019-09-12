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Erzurum'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü

Köprüköy ilçesinde mutfağa giden 2 yaşındaki Yunus Emre'nin üzerine, ısıtıcıdaki sıcak su döküldü. Küçük çocuk tedavi altına alındı.

DHA | 12.09.2019 - 17:20..
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Erzurum'un Ağçasar Mahallesi'nde yaşayan İstek Kaya, 5 çocuk annesi...

Dün çay yapmak için mutfağa giden anne, ısıtıcıya su koydu ve mutfaktan çıktı. Mutfaktan çıkar çıkmaz Kaya, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Erzurum'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü

Erzurum'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü ViDEO

ISITICIDAKİ SICAK SU 2 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Isıtıcıdaki sıcak suyun oğlunun üzerine döküldüğünü gören İstek Kaya, yakınlarından yardım istedi.

Aile tarafından özel araçla Köprüköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Yunus Emre, buradaki müdahalenin ardından da ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Başı ve kollarıyla vücudunun üst kısmının büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Kaya, tedaviye alındı.

Erzurum'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü

ANNELERİ UYARDI

Anne Kaya; oğlunun yüzü, kolları, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek, bir anlık boşluktan çocuğunun yandığını dile getirdi.

"ELİM AYAĞIMA DOLAŞTI"

Oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten İstek Kaya, "Çay yapmak için ısıtıcıya su koymuştum. Mutfaktan çıktıktan bir süre sonra oğlum bağırdı. Mutfağa girdiğimde üzerine su döküldüğünü görünce elim ayağım dolaştı. Soğuk suyun altına tutup araba ile ilçedeki hastaneye gittik, oradan da Erzurum'a gönderdiler. Umarım evladım tez zamanda iyileşir. Benim başıma gelen bu diğer annelere örnek olsun. Isıtıcı veya buna benzer şeyleri küçük çocuğunuz varsa ortada bırakmayın." dedi.

Erzurum'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü

Erzurum'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü

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