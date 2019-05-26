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Erzurum'da 34 ünite kan verildi ama kurtarılamadı

Cadde ortasında çıkan tartışmada, Zafer Ç. tarafından kalbinden bıçaklayarak öldürülen İbrahim Hakkı Turgut'un, yaşatılması için 34 ünite kan verildi.

DHA | 26.05.2019 - 09:49..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, daha önce bıçaklama olayı nedeniyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Çınar yolda karşılaşınca kavga çıktı.

KURTARILAMADI

Kavga sırasında iki genç, birbirlerine bıçak çekti. Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de elinden hafif yaralanan Zafer Çınar gözaltına alındı.

Erzurum'da 34 ünite kan verildi ama kurtarılamadı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Turgut, Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verilirken, Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.
İbrahim Hakkı Turgut'un bıçak darbesi nedeniyle kalp damarının parçalandığı, doktorların onu yaşatmak için bacağından aldığı damarla onarmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

34 ÜNİTE KAN VERİLDİ

34 ünite kan verilen Turgut'u yaşatmak için doktorların yoğun mücadele verdiği, ancak tüm çabaların yetersiz kaldığı belirtildi.

Erzurum'da 34 ünite kan verildi ama kurtarılamadı

"BENİM DE HAYATIM BİTTİ BEN DE CEZAEVİNE GİRECEĞİM"

Zafer Çınar'ın daha önce İbrahim Hakkı Turgut tarafından bıçaklandığı, ancak konunun yargıya taşınmadığı belirtildi. Zafer Çınar'ın bir yıl önce İbrahim Hakkı Turgut'un ağabeyini yaraladığı, olay günü de 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın devam ettiği belirlendi. İfadesinde, duruşma sonrası cadde ortasında karşılaştıklarını söyleyen Zafer Çınar, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi" dedi.

Erzurum'da 34 ünite kan verildi ama kurtarılamadı

Erzurum'da 34 ünite kan verildi ama kurtarılamadı

Erzurum'da 34 ünite kan verildi ama kurtarılamadı

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