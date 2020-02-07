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Erzurum'da 487 yıllık gelenek

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.

DHA | 07.02.2020 - 18:23..
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Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğini, Erzurumlular hala devam ettiriyor.

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, çığ, uçak kazası ile birlikte terörün de 'def' olması, Çin'de yaşanan 'koronavirüs'ün de ülkemize gelmemesi için Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek 2001 ekmek bıraktı.

'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar -2

"İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Esnaflığın yanı sıra din adamlığı da yapan Muhittin Olçun (47), "Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl binbir hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyorum. Ama son günlerde art arda yaşanan felaketler nedeniyle Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağlık alana gelip dua ederek doğaya bu kez 2001 ekmek bıraktık. İnşallah yaşadığımız bu olayları bir daha ne biz ne de bir başkası yaşamaz" diye konuştu.

'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar -3

"HAYVANLAR BİZE EMANETTİR"

Yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhuttin Olçun, "Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip köpekleri öldürüyor. Bursa'da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek" dedi

'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar -1

'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar -4



'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar -5

'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar -6

'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar -7

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