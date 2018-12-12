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Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

Erzurum'da şiddetli kar yağışı başlamadan önce, defin işlemlerinde sıkıntı yaşamamak için mezarlar hazır edildi.

AA | 12.12.2018 - 12:26..
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Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

Türkiye'de kış aylarının en sert geçtiği illerden Erzurum'da, defin işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için belediye görevlilerince 600 kişilik mezar yeri açıldı.

Ülkemizin "Kara kış"ın yaşandığı şehirlerinden olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, "Mezar yeri" konusunda da önlem alındı.

600 KİŞİLİK MEZAR YERİ KAZILDI

Yüksek rakımı nedeniyle kışın toprağın bile donduğu, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Erzurum Büyükşehir Belediyesince çalışma yapıldı.

Belediyenin Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte 600 kişilik mezar yeri açtı.

Etrafı parke taşları ile çevrilen kayalık alanları, iş makinesi desteğiyle açan görevliler; ardından bu alanlarda kompresör, kazma ve küreklerle düzenleme çalışması yaptı.

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

"KIŞA HAZIRLIK BELEDİYENİN BAŞLICA GÖREVİ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir muhabire yaptığı açıklamada, mezarlık hizmetlerinin belediyenin başlıca görevlerinden olduğunu hatırlattı.

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

Yakınlarını kaybettikleri için kederli olan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyen Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Yakını vefat eden kişiden böyle bir anda para istenmez. Bu insanların sıkıntıları olabilir, yardım edilmesi gerekebilir. Defin işleminin ardından aileye ücretsiz yemek hizmetimiz de var. Evi müsait değilse taziye çadırı kuruyoruz.

BU İŞLEMİ ACILI VATANDAŞLARIMIZA BIRAKAMAYIZ

Taziye çadırına iklim şartına göre soba ve ısınmak için donanım desteği de veriyoruz. Ayrıca kentin büyük bölümünde taziye evlerimiz de mevcut.

Erzurum'da halkın büyük çoğunluğu Müslüman ama ölen kişinin ailesi gayrimüslim olsa da aynı hizmeti yaparız. Biz, vatandaşımızın cenazesini alıp, gerekli hizmetleri yaptıktan sonra mezarına kadar götürüyoruz. Bu işlemi acılı vatandaşa bırakamayız, onlar yapamaz."

Sekmen, Erzurum'da kış aylarının soğuk ve çetin geçtiğini, yakınlarını kaybedenlerin kışın zorluk yaşamaması için şimdiden hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

''AİLE KABRİSTANI YOK İSE BU HİZMETİ VERİYORUZ''

Kış öncesinde mezarlık için alanlar belirlediklerini ve ardından ekiplerce mezar açma işlemi yaptıklarını aktaran Sekmen, "Şayet cenazenin aile kabristanı yok ise bu hizmeti yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın aile kabristanı oluyor.

Böyle bir cenaze anında yer açıyoruz. Kış da olsa bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Elbetteki zor ama ne yapalım. Şu an yaptığımız bu çalışma bize kışın çok büyük kolaylık sağlıyor. Şu an 600 civarında mezarımız hazır." şeklinde konuştu.

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

Sekmen, tüm bu hizmetlerin yanı sıra, istenmesi halinde Erzurum'da vefat eden vatandaşların cenazelerinin de Türkiye'nin birçok noktasına herhangi bir ücret almadan gönderildiğini sözlerine ekledi.

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

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