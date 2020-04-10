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Erzurum'da 87 yaşındaki korona hastası taburcu edildi

Korona nedeniyle 1 haftadır tedavi gören yaşlı adam, sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

DHA |
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Erzurum'da 87 yaşındaki korona hastası taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgın nedeniyle hastanede tedavi gören vatandaşlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

YAŞLI ADAM BİR HAFTA SONRA TABURCU EDİLDİ

Erzurum'un Tortum ilçesinde kimsesi olmadığı için yalnız yaşayan İbrahim Özmen, 1 Nisan günü yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Prostat hastalığı da bulunan Özmen, kaldırıldığı hastanede 1 hafta koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Erzurum'da 87 yaşındaki korona hastası taburcu edildi

ÇARŞAFLARINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Taburcu olduğunu öğrenince yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen’e hemşire ve sağlık personeli müdahale etti.

Özmen,"Amca, biz temizleriz. Sen niye böyle bir şey yaptın?" diyen personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" dedi.

Erzurum'da 87 yaşındaki korona hastası taburcu edildi

YAŞLI ADAMIN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Durumdan haberdar olan Başhekim Dr. Mahmut Avcı, taburcu olmaya hazırlanan İbrahim Özmen'e takım elbise, pijama ve ev ihtiyaçlarını aldı.

Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde tekerlekli sandalye ile taburcu edilerek, ambulansla evine gönderilen Özmen, görevlilere teşekkür etti.

Erzurum'da 87 yaşındaki korona hastası taburcu edildi

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