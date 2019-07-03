taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6514
Euro
6.3827
Altın
1430.72
Borsa
100200.97
Gram Altın
259.958

Erzurumda alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü bir sürücü kamyonetle kaygan yolda refüje vurarak takla attı. Araç içerisinde ki 3’ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

İHA | 03.07.2019 - 02:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Erzurum’da alkol alan sürücü kazaya sebebiyet verdi.

Erzurum istikametinden Ilıca istikametine seyreden B.Ç. ( 58) alkol aldıktan sonra yola çıktı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarında bulunan refüje ardından ağaca vurarak takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan B.K.(16),Ş.K.(13), ve P.B.A.(17) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine şoför B.Ç. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralılardan B.K.’nin durumu ciddiyetini koruyor 3 kez kalp masajı ile hayata döndürülen genç kız yaşam mücadelesi veriyor. Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğunu öğrenildi.
Olay sonrası yapılan alkol testinde sürücü B.Ç. 132 Promil alkollü çıkarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Erzurumda alkollü sürücü dehşet saçtı

Erzurumda alkollü sürücü dehşet saçtı

Erzurumda alkollü sürücü dehşet saçtı

Erzurumda alkollü sürücü dehşet saçtı

Erzurumda alkollü sürücü dehşet saçtı

Erzurumda alkollü sürücü dehşet saçtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

109
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

Dünya güneş tutulmasına kilitlendi

46
İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı

49
3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım

3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım

41
Nükleer sızıntı iddialarını Rusya yalanladı

Nükleer sızıntı iddialarını Rusya yalanladı

0
Sigara gözleri de mahvediyor

Sigara gözleri de mahvediyor

0
Kamyona kuş yuva yaptı seferler iptal oldu

Kamyona kuş yuva yaptı seferler iptal oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir