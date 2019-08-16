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Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

Aynı aşiretten ailenin sevgili olmalarını istemediği genç, intikam için kız arkadaşı ile fotoğraflarını Facebook’a yükleyince öldürüldü.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 09:26..
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Erzurum Karaçoban'da yaşayan Şahin Erhan (23), aynı aşiretten akrabası olan Filiz Erhan'a âşık oldu. Genç kız da karşılık verince, iki sevgili evlenmek istedi.

İNTİKAM ALMAK İÇİN FACEBOOK'TAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Filiz Erhan'ın ailesi, bu evliliğe karşı çıktı. Genç kızın ağabeyleri de Şahin Erhan'ı, "Kardeşimizden uzak dur" diye uyardı. Reddedilmeyi gururuna yediremeyen Şahin Erhan, intikam almak için kız arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştı.

AŞİRET İSTEMEYİNCE İLİŞKİLERİNİ BİTİRDİLER

Bunun üzerine genç kızın ailesi, Şahin Erhan'ı bir daha uyardı. Ancak genç adam, bu kez kızın yaşadığı eve iki kere taciz ateşinde bulundu. İki yıl önceki olayların ardından Filiz Erhan, Şahin Erhan ile ilişkisini bitirdi.

GENÇ KIZIN AĞABEYLERİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Genç adam da ortadan kayboldu. Ancak bir süre önce ilçeye döndü. Genç kızın ağabeyleri, döndüğünü öğrendikleri Şahin Erhan'ı aramaya başladı. Önceki akşam da sokakta gördükleri gencin peşine düştü. Yüzleri maskeli olan genç kızın ağabeyleri, kendilerini fark edip kaçmaya başlayan Şahin Erhan'a, sokakta pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılan genç, olay yerinde öldü.

Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

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