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Erzurumlu genç barışmak için gittiği fırında öldürüldü

Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

İHA | 04.09.2019 - 08:45..
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Abdurrahman Gazi Mahallesinde eskiden çalıştığı fırın sahipleri ile tartışan şahıs karşı tarafın barışma talebi üzerine yanına aldığı üç arkadaşıyla birlikte fırın sahiplerinin evinin önüne gitti.

Erzurumlu genç barışmak için gittiği fırında öldürüldü

1 ÖLÜ, 4 YARALI

İki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlar çekildi. Yaşanan arbedede ekmek fırınının sahipleri gelen 4 arkadaşı ve yoldan geçen bir vatandaşı ağır şekilde yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıların üçünü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken 2’sini ise Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı.

Erzurumlu genç barışmak için gittiği fırında öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki M.E.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 4 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Erzurumlu genç barışmak için gittiği fırında öldürüldü

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