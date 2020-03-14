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Erzurum'da başına çay dökülen küçük çocuk yandı

Oyun oynarken ablasına çarpan çocuk, başından aşağı çayın dökülmesi sonucu yanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 14.03.2020 - 09:26..
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde Taşdemir ailesinin çocukları Hüseyin, evde oyun oynarken elinde çay bulunan ablası Zilan ile çarpıştı.

Zilan'ın elindeki çayın başından aşağıya döküldüğü kardeşi Hüseyin Taşdemir, haşlandı.

YANIKLAR OLUŞTU

Acı içinde feryat eden talihsiz çocuk, Erzurum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Taşdemir Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'ne götürülürken, başında ve vücudunda yanıklar oluşan küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Erzurum'da başına çay dökülen küçük çocuk yandı

"OĞLUM ÇIĞLIK ATARAK AĞLAMAYA BAŞLADI"

Anne Zozan Taşdemir, olaydan sonra kızı Zilan'ın çok üzüldüğünü ve sürekli kendisini suçladığını belirterek, "Çarpmanın etkisi ile kızımın elindeki çay, oğlum Hüseyin'in başından aşağı döküldü. O sırada çığlık atarak ağlamaya başlayan oğlumu hemen hastaneye götürdük. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. İlk getirdiğimizde yüzü balon gibi şişmişti. Şimdi düzeldi. Çok şükür yanıkları iyileşiyor. Kardeşinin yaralanmasında kendini suçlu hisseden kızım Zilan ise onun bir an evvel iyileşmesi için dua ediyor." dedi.

Erzurum'da başına çay dökülen küçük çocuk yandı

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