Erzurum'da boğa güreşi izleyen adam kalp krizinden öldü

Erzurum'daki İspir, Artvin, Yusufeli ile çevre il ve ilçelerden boğaların katıldığı arenaya gelen Kibar Durmuş, müsabakaları izlemeye başladı.

Oğlunun boğasının arenada güreştiği sırada heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş'a, ilk müdahale güreşleri izleyen bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı.

BABASININ BAŞINDAN AYRILMADI

Hakkı Durmuş, başından ayrılmadığı babasının herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Güreş meydanında bir süre kalp masajı yapılan Kibar Durmuş, gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durmuş, doktorların tüm müdalesine rağmen kurtarılamadı.