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Erzurum'da boğa güreşi izleyen adam kalp krizinden öldü

Oğlunun boğasını arenada güreşirken izleyen baba, heyecana kapılarak kalp krizi geçirdi. 87 yaşındaki baba, hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 08.04.2019 - 11:14..
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Erzurum'daki İspir, Artvin, Yusufeli ile çevre il ve ilçelerden boğaların katıldığı arenaya gelen Kibar Durmuş, müsabakaları izlemeye başladı.

Oğlunun boğasının arenada güreştiği sırada heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş'a, ilk müdahale güreşleri izleyen bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı.

Erzurum'da boğa güreşi izleyen adam kalp krizinden öldü

BABASININ BAŞINDAN AYRILMADI

Hakkı Durmuş, başından ayrılmadığı babasının herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Güreş meydanında bir süre kalp masajı yapılan Kibar Durmuş, gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum'da boğa güreşi izleyen adam kalp krizinden öldü

Durmuş, doktorların tüm müdalesine rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'da boğa güreşi izleyen adam kalp krizinden öldü

Erzurum'da boğa güreşi izleyen adam kalp krizinden öldü

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