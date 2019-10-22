Erzurum’da son yıllarda görülmemiş bir cenaze namazı kalabalığı vardı...
Erzurum'un önde gelenlerinden kabul edilen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum'da cenaze namazında izdiham VİDEO
CÜBBELİ AHMET DE KATILDI
Cübbeli Ahmet Hoca’nın da katıldığı cenaze töreninde Bilgin’in tabutunu binlerce kişinin taşımak istemesi izdihama sebep oldu.
TABUTU BİZ TAŞIYACAĞIZ İZDİHAMI
Binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazına protokol de yerini aldı.
Bilgin’in kılınan cenaze namazının ardından, tabutu cenaze aracına taşımak isteyen sevenleri izdiham oluşturdu.