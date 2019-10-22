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Erzurum'da cenaze namazında izdiham

Cübbeli Ahmet'in de katıldığı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında izdiham yaşandı.

İHA | 22.10.2019 - 15:41..
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Erzurum'da cenaze namazında izdiham

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Erzurum’da son yıllarda görülmemiş bir cenaze namazı kalabalığı vardı...

Erzurum'un önde gelenlerinden kabul edilen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da cenaze namazında izdiham

Erzurum'da cenaze namazında izdiham VİDEO

CÜBBELİ AHMET DE KATILDI

Cübbeli Ahmet Hoca’nın da katıldığı cenaze töreninde Bilgin’in tabutunu binlerce kişinin taşımak istemesi izdihama sebep oldu.

Erzurum'da cenaze namazında izdiham

TABUTU BİZ TAŞIYACAĞIZ İZDİHAMI

Binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazına protokol de yerini aldı.

Bilgin’in kılınan cenaze namazının ardından, tabutu cenaze aracına taşımak isteyen sevenleri izdiham oluşturdu.

Erzurum'da cenaze namazında izdiham

Erzurum'da cenaze namazında izdiham

Erzurum'da cenaze namazında izdiham

Erzurum'da cenaze namazında izdiham

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