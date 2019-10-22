Erzurum'da cenaze namazında izdiham

İngiliz taraftarlar, Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta ilk golünü atan ve klasikleşen dansını yapan Sturridge'in gönderilmesini eleştirdi.

Binlerce yıllık geçmişiyle sağlık detoksu olan bu yöntem, gün boyu biriken zararlı bileşenleri vücudunuzdan atmanızı sağlıyor.

Televizyon yapımcısını tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeliz Yeşilmen'in eşi için yakalama kararı çıkartıldı

Cübbeli Ahmet'in de katıldığı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında izdiham yaşandı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'daki tarihi kitabenin üzerine güvenlik kamerasının taşeron firma tarafından takıldığını, işlemin onay alınmadan yapıldığını söyledi.

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Oğlunun ölümüne dayanamayan baba kalp krizi geçirdi

Karamürsel'de kanser tedavisi olan Ercan Türel, dün yaşamını kaybetti. Haberi alan acılı baba ise kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.