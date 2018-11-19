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Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında patlama

Oltu ilçesinde doğal gaz bağlantısı sırasında meydana gelen patlamada, 2'si işçi 3 kişi yaralandı.

DHA | 19.11.2018 - 22:29..
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Atatürk Caddesi'nde iki kattı bir evin giriş katında, Ö.K.'nın evine döşenen doğal gaz bağlantısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, evin duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında patlama

EŞYALAR DIŞARI SAVRULDU, ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Evdeki eşyalar dışarıya saçılırken, park halindeki araçların camların kırıldı. Ev sahibi Ö.K. (37) ile tesisatı yapan işçiler Y.A. (24)  ve T.D.'nin (40) vücutlarında ve ellerinde hafif yanıklar oluştu.

Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında patlama

YARALILARIN DURUMU İYİ

Vatandaşların yardımı ile Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Patlama sırasında evdeki diğer aile üyelerinin üst katta olması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında patlama

Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında patlama

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