Erzurum'da düşen kırağı sonrası görsel şölen

Gece saatlerinde eksi 15 dereceyi gören Erzurum'da, yol kenarlarında bulunan ağaçlara düşen kırağı adeta görsel şölen oluşturdu.

Oluşan doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"BU MANZARA SAATLERCE SEYREDİLEBİLİR"

Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken, bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, "Erzurum kış aylarında büründüğü beyaz ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor, bu da onlardan sadece birisi. Soğuk havaya aldırış etmeden bu manzara saatlerce seyredilebilir." dedi.

Erzurum'da kırağı sonrası eşsiz manzara

SIFIRIN ALTINDA 15 DERECE

Öte yandan, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 15, Ağrı'da 14 ve Kars'ta 14, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

UÇAK SEFERLERİ AKSADI

Erzurum'da sabah saatlerinde görülen yoğun sis dolayısıyla, uçak seferleri aksadı. Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.