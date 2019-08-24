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Erzurum'da engelli kadının evine yol açıldı

Evine oğullarının ya da yakınlarının sırtında taşımasıyla gitmek zorunda kalan kadının evine yol yapıldı.

AA | 24.08.2019 - 21:07..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden ve 30 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Tortumloğlu, yaşadığı evin kara yoluna patika bir yoldan bağlanması sebebiyle ulaşımda sıkıntı yaşadı.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN SESİNİ DUYURDU

Yürüyemediği için kara yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evine oğulları ya da yakınlarının da sırtında gidebilen Tortumluoğlu'nun ailesi, durumu sosyal medyadan paylaştı.

Erzurum'da engelli kadının evine yol açıldı

Tortumoğlu'nun sorununu fark eden yetkililer yaşlı kadının evine rahatlıkla ulaşabilmesi için ev ile kara yolu arasına yeni bir yol yaptı.

AİLE BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Çevre düzenlemesinin ardından kısa sürede asfalt dökülecek olan yoldan evine hem otomobil ile hem de tekerlekli sandalye ile gidebilecek olan Tortumluoğlu ve ailesi, sorunun çözülmesi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı.

Erzurum'da engelli kadının evine yol açıldı

Yol yapım çalışmaları yerinde inceleyip aileyi evinde ziyaret eden Başkan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tortumluoğlu'nun yıllardır tekerlekli sandalye ile yaşamına devam ettiğini söyledi.

Erzurum'da engelli kadının evine yol açıldı

Tortumluoğlu'nun evine yol olmadığı için oğullarınca sırtta taşınarak götürüldüğünü anımsatan Uçar, şöyle konuştu: "Şadiye teyzenin evinden kara yoluna kadar ortalama bir kilometreye yakın mesafe katediliyor. Şadiye Tortumluoğlu ve yakınları belediyemize yolun yapımı için başvurmuş ama sonuç alamamış. Biz 6 ay önce belediye başkanlığı görevine başladık. Sosyal medyada böyle bir şeyin olduğunu görünce, derhal buraya geldik. Olay yerinde incelediğimizde gördük ki burası köye yaklaşık bir kilometre ve evin yolu izi yok. Arkadaşlarla yolun fizibilite çalışmalarını yapıp iş makineleriyle düzenledik. Ardından asfaltı atıp Şadiye ninemizin gerek sandalye ile gerekse araçlarla evine rahatlıkla ulaşımını sağlamış olacağız."

Erzurum'da engelli kadının evine yol açıldı


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