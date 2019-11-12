Erzurum'da eşine kızıp, kayınpederinin evini ateşe verdi

15 yıllık evli olan S.Ö. ile eşi Ö.Ö., aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşamaya başladı.

Ebe olan Ö.Ö., kocasından uzak kalmak için tayinini başka bir kente aldırdı.

''SEN YAKTIN BEN DE YAKACAĞIM''

Ö.Ö., ayrı yaşadığı eşinin çocukları için aldığı kıyafeti yakarak video çekti ve bunu da WhatsApp'tan eşine gönderdi. Videoyu gören S.Ö., eşine, "Sen yaktın ben de yakacağım. Ben de yakayım gör sen." mesajı attı.

KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Arkadaşı K.G.'yi (38) yanına alan S.Ö.'nün, kayınvalidesi ve kayınpederinin yaşadığı 103 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesine gitti. Yolda akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alan S.Ö., arkadaşıyla birlikte eşinin ailesinin evinin önünü ateşe verdi. S.Ö. eşini arayarak bir şey olmaması için ailesini uyarmasını istedi.

Yangının, mahalleli tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

TESLİM OLDU

Olayın ardından Erzurum'a geri dönen S.Ö. ve arkadaşı K.G., polise giderek teslim oldu. İki arkadaş, 18 Mart günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Müstakil evde jandarma tarafından yapılan olay yeri incelemesinde, ahşap giriş kapısı, hol ve tuvaletin dumandan zarar gördüğü rapor edildi.

''KAPILARI KIRIP ZORLA EVE GİRDİ''

Olay anında evde eşi M.H.'nin (64) olmadığını belirten Ö.Ö.'nün annesi M.H. (65), verdiği ilk ifadesinde, damadının daha kendilerine birçok yanlışının olduğunu, kapılarını kırıp zorla eve girdiğini belirtti.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Pencerenin demirli olması nedeniyle yangın anında dışarıya çıkamadığını, komşulardan yardım istediğini belirten M.H., damadı S.Ö.'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 20 gün sonra yeniden savcılığa başvuran M.H., damadının beton üzerindeki alevleri ayaklarıyla söndürmeye çalıştığını, daha önce ifadesinde anlattıklarını S.Ö.'ye olan anlık nefretinden söylediğini aktararak bu kez şikayetçi olmadı.

S.Ö. ve arkadaşı K.G., 15 Nisan günü tahliye edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

S.Ö. ve arkadaşı K.G. hakkında 'yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, M.H.'nin kızı Ö.Ö.'nün ısrarı üzerine beyanını değiştirdiği ve şikayetinden vazgeçtiği kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.

''ŞİMDİ BARIŞTIK ÇOK MUTLUYUZ''

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celsede, eşinin ailesini öldürme kastı olmadığını savunan S.Ö., "Eşimin oğluma aldığım kıyafetleri yakıp fotoğrafını atması beni tahrik etti. Kimseyi öldürmek istemedim. Kendim söndürmeye çalıştım. Her şey bir anda oldu. Eşimi arayıp durumu anlattım. Şimdi barıştık, çok mutluyuz." dedi.

''DAMADIMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM''

Kayınvalide M.H. ise mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusuna, "İlk ifademde şuurum yerinde değildi. Ne söylediğimi bilmiyorum. Damadımdan ağır laf işitmedim. Niye şikayetçi olayım, değilim." diye konuştu.

MAHKEME ERTELENDİ

Tanık olarak dinlenen Ö.Ö. de eşi ile barıştıklarını, ailesine saygısızlığının olmadığını, S.Ö.'yü sinirlendirince olayların olduğunu aktardı. Mahkeme heyeti, K.G.'nin ifadesinin alınması, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

