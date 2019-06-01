taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Erzurum'da hasmını silahla kovaladı

Aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 17:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erzurum Mumcu Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında eski bir husumet bulunan iki aile mensupları karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası iki grup arasında kavga çıktı.

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Silahlı bir şahsın, bölgeden kaçan hasımlarının arkasından silahla ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Ellerinde soba ve bıçaklarla kavga edin şahıslardan bir kişi bıçakla yaralanarak, kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Silahla ateş ederek hasmını kovaladı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına alırken, olayın soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Erzurum'da hasmını silahla kovaladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

515
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

212
Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

219
Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

185
Anadolu otoyolunda bayram trafiği

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

88
Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

90
Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir