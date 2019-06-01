Erzurum'da hasmını silahla kovaladı

Erzurum Mumcu Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında eski bir husumet bulunan iki aile mensupları karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası iki grup arasında kavga çıktı.

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Silahlı bir şahsın, bölgeden kaçan hasımlarının arkasından silahla ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Ellerinde soba ve bıçaklarla kavga edin şahıslardan bir kişi bıçakla yaralanarak, kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Silahla ateş ederek hasmını kovaladı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına alırken, olayın soruşturmasının devam ettiği bildirildi.