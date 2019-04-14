Erzurum’da iki ailenin kız alma kavgası: 7 gözaltı

Akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışma taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada polis yoğun güvenlik tedbiri alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, kavgada taraflardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Kavga sırasında park halinde bulunan bir otomobil kullanılamaz hale geldi.