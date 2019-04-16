taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7962
Euro
6.558
Altın
1284.05
Borsa
96821.78
Gram Altın
239.47

Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası

Palandöken Dağı eteklerinde iki kıza işkence yapan sanıklara, 'uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık' ifadesi kullanılarak indirimsiz hapis cezaları verildi.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 12:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

8 Mayıs 2018 günü yaşanan olayda B.Y.(17) ve C.Ç. (24) adlı 2 kız, dedikodu yaptıkları iddiasıyla götürüldükleri Palandöken Dağı eteklerinde Ahmet Değirmencioğlu (18), Sevcan Baki (20), Sercan Uzun (19) ve N.Y. (17) tarafından dakikalarca dövülmüştü.

İki kızın şikayeti sonucu, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, 63 yıl hapis cezası verilen Ahmet Değirmencioğlu için 'uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık' ifadesini kullanarak, "Tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır." dedi.

TEHDİT, DAYAK VE İSTİSMAR

Kızlar, yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşlara vurup, küfür ve hakaretler etti. Değirmencioğlu da  bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin çıplak görüntüleri ile dayak olayını cep telefonuna kaydetti. Ardından kızlardan B.Y.'ye nitelikli cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Ahmet Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonu gasbetti. Eren Suci (24) de tüm olanları seyretti.

Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası

CEZA YAĞDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında; Eren Suci, Sevcan Baki ve Sercan Uzun, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk sanık N.Y. ise 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Ahmet Değirmencioğlu'na ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. 4 tutuksuz sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmeden mahkeme, kararın kesinleşmesiyle birlikte N.Y. dışındaki 4 sanık hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

 

Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası

GEREKÇELİ KARAR TAMAMLANDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını tamamladı. Sanık Ahmet Değirmencioğlu'nun rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdüğü B.Y.'nin, soruşturma aşaması ile mahkemedeki ifadesi sırasında sinir krizi geçirerek, olayları anlatamadığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Dakikalarca darbedilen ve kendisine bıçak çekilen bir mağdurun, cinsel ilişkiye rıza göstermesinin akla ve mantığa aykırı olmadığı" vurgulandı.

 

 

Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası

USLANMAZ KİŞİLİK İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Ahmet Değirmencioğlu'nun sabıkalı geçmişi olduğu belirtilen gerekçeli kararda, sanığa iyi hal indirimi uygulanmama nedeni de şöyle ifade edildi:
"Sanığın işlenen suçlar içerisinde en vahim nitelikte olan nitelikli cinsel istismar eylemine yönelik hiçbir pişmanlığının olmaması, aksine bu suç yönünden suçlamaları kabul etmemesi, sanığın duruşmadaki tavırları itibariyle de sadece sözlü olarak pişmanlığını dile getirmesi ancak bunu tavırlarına yansıtmamış olması, hüküm sonrasındaki mahkeme heyetine karşın söylediği hakaret sözlerinin de sanığın uslanmaz bir kişilik içerisinde olduğunun göstergesi olduğu anlaşılarak, uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık hakkında mahkememizce tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır."

Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası

Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası

Erzurum'da iki kıza işkence yapanlara hapis cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

325
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

189
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

156
İstanbul'da seçim süreci

İstanbul'da seçim süreci

208
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

85
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

91
Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir