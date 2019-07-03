Erzurum'da işten çıkmak isteyen şahıs kendini öldürttü

Erzurum’a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde 24 yaşındaki Z.K., bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı.
İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K., arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.
TÜFEKLE AĞIR YARALADILAR
Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.’nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. ağır yaralanan Z.K.’yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.