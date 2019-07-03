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Erzurum'da işten çıkmak isteyen şahıs kendini öldürttü

İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşlarıyla plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.

İHA | 03.07.2019 - 11:09..
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Erzurum’a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde 24 yaşındaki Z.K., bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı.

İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K., arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.

TÜFEKLE AĞIR YARALADILAR

Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.’nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. ağır yaralanan Z.K.’yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da işten çıkmak isteyen şahıs kendini öldürttü

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