Erzurum'da işten çıkmak isteyen şahıs kendini öldürttü

1 Selena Gomez'in kilosu dikkat çekti Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan genç yıldız Selena Gomez, hayata döndü. Öyle ki güzel şarkıcının aldığı fazla kilolar bile umurunda değil...

2 Çocuklara özel: İnanılmaz Hikâye Dizisi Sihirli Yüzük ve Oyuncağın Sırrı adlı çok komik iki kitaptan oluşan mini dizi "İnanılmaz Hikâye" çocukları rengârenk bir dünyaya davet ediyor.

3 Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları Unvan ve derecesine göre memur ve emekli memurların maaşlarının nereden nereye geldiğini haberimizdeki tablodan öğreneceksiniz.

4 Hazar Gölü'nde 'Batık Şehir' göründü Su seviyesinin düşmesiyle birlikte 'Batık şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı.

5 Bozcaada, Ramazan Öksüz cinayeti için ayakta Bar çıkışı çıkan kavgadan 11 kişinin saldırdığı Ramazan Öksüz hayatını kaybetti. Ada halkı ise sadece 3 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

6 Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası İzmir'de eşinin kuzeninin kızına nitelikli cinsel istismarda bulunan zanlı, karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.