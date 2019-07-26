Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bıçaklı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları belli oldu. Hırsızların deneyimli futbolcuyu 1.5 kilometre takip ettiği ifade ediliyor.

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Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor

Yüzleri maskeli kadın elbisesi giyen iki soyguncu, girdikleri marketten 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı.