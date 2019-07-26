taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6884
Euro
6.3384
Altın
1418.96
Borsa
101968.64
Gram Altın
259.797

Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor

Yüzleri maskeli kadın elbisesi giyen iki soyguncu, girdikleri marketten 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı.

İHA | 26.07.2019 - 10:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Erzurum’un Horasan ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette kadın elbiseli ve yüzleri maskeli 2 soyguncu güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yerinin ön kapısından içeriye giremeyen hırsızlar arka tarafta bulunan pencerenin korkuluklarını sökerek buradan içeriye girdi.

Sabaha iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi Mahmut Toprak, rafların dağıldığını fark edince güvenlik kameralarını izleyerek iş yerine hırsız girdiğini fark etti.

KADIN ELBİSELİ HIRSIZLAR ARANIYOR

İş yeri sahibi kısa sürede ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor ViDEO

Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor

Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor

Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor

Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor

Erzurum'da kadın elbiseli hırsızlar aranıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

128
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

133
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

238
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

159
Rafet El Roman'ın kızları tatilde

Rafet El Roman'ın kızları tatilde

51
Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

165
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir