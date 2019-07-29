Erzurum’da kadın kıyafetli hırsızlar yakalandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde, yüzleri maskeli kadın elbisesi giyerek 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para çalan hırsızlar yakalandı.

50 BİN LİRALIK SİGARA

Kadın elbiseli ve yüzleri maskeli 2 soyguncu, bir markete girerek 50 bin TL değerindeki sigara ve bilgisayarı saniyeler içerisinde çalarak, olay yerinden uzaklaştı.

Konuyla ilgili Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü'2ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu ortak çalışmalarda, iş yerinden ve çevreden alınan kamera kayıtları incelendi.

KADIN KIYAFETİ GİRDİLER

İş yerine gelen 2 kişinin, gece saat 03.00 sıralarında kendilerini deşifre etmemek için yüzlerinde maske ve üzerlerinde uzun paltolarla dükkana girdikleri belirlenirken, hırsızlık yapan şahısların A.B ve F.Y olduğu tespit edildi.

HIRSIZLIK YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan hırsızların, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne intikali sağlanarak yapılan mülakatta polise olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Çaldıkları sigaraları ve bilgisayarı polise teslim eden hırsızların, adliyedeki işlemleri devam ediyor.