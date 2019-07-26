Erzurum’da kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuk

Erzurum’da bir kamyonetin kasasına binen kız çocuğunun tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.
KAMYONETİN ARKASINDA TEK BAŞINA
Umursamaz bir aile çocuğu kamyonetin kasasına bindirerek, çocuğun canı tehlikeye attı.
AYAĞI KALKARAK KORKUTTU
Hiçbir güvenlik önlemi olmamasına rağmen kamyonun arkasında yolculuk yapan çocuk, araç trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak yürekleri ağızlara getirdi.
UMURSAMAZ BABA UYARILARI DİKKATE ALMADI
Yolda giden araçların kornayla uyarısına rağmen umursamaz baba, kimseyi dikkate almadan aracını sürmeye devam etti.
Babası önde otururken çocuğun kasada yolculuk yaptığı o anlar ise kameralara yansıdı.