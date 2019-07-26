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Erzurum’da kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuk

Trafikteki umursamaz baba, bütün uyarılara rağmen küçük kızını kamyonet kasasından indirmedi.

İHA | 26.07.2019 - 10:07..
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Erzurum’da bir kamyonetin kasasına binen kız çocuğunun tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

KAMYONETİN ARKASINDA TEK BAŞINA

Umursamaz bir aile çocuğu kamyonetin kasasına bindirerek, çocuğun canı tehlikeye attı.

Erzurum’da kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuk

AYAĞI KALKARAK KORKUTTU

Hiçbir güvenlik önlemi olmamasına rağmen kamyonun arkasında yolculuk yapan çocuk, araç trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak yürekleri ağızlara getirdi.

Erzurum’da kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuk

UMURSAMAZ BABA UYARILARI DİKKATE ALMADI

Yolda giden araçların kornayla uyarısına rağmen umursamaz baba, kimseyi dikkate almadan aracını sürmeye devam etti.

Babası önde otururken çocuğun kasada yolculuk yaptığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Erzurum’da kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuk

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