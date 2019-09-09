Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.
2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güvenlik güçlerinin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Erzurum'da katliam gibi kaza: 2'si çocuk, 5 ölü VİDEO