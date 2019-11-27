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Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü

Türkiye'nin 1890 rakımla en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum, kayakseverleri pistlerinde ağırlamak için gün sayıyor.

AA | 27.11.2019 - 13:48..
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Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Palandöken Dağı'ndaki bazı kayak pistlerine suni kar püskürtüldü.

Akşam saatlerinden başlayıp sabaha kadar suni karlama çalışmalarının sürdürüldüğü Palandöken, aralık ayının ilk haftasında yeni kayak sezonuna "merhaba" diyecek.

Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü

HUMMALI ÇALIŞMA

Aydınlatılmış pistleri sayesinde gece kayağının da yapıldığı ve çok sayıda turistin kış sezonunda tercih ettiği kayak merkezinde, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için adeta hummalı çalışma yürütülüyor.

Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü

"KAR YAĞIŞI GECİKTİ"

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının istenilen seviyeye düşmesiyle birlikte suni kar motorlarının çalıştırıldığını söyledi. Türkiye'de sezonu erken açan ve en geç kapatan kayak merkezinin Palandöken olduğunu belirten Akça, "Palandöken Dağı'nda bulunan bütün oteller gerekli hazırlıklarını tamamladı. Kasım sonu itibarıyla havaların soğumaya başlamasına rağmen kar yağışı gecikince, gerek oteller, gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak Palandöken'deki tesisler suni kar makinelerini açtık." diye konuştu.

Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü

SUNİ KARLA 40 KİLOMETRELİK PİSTLERİN TAMAMI DOLDURULABİLİYOR

Ömer Akça, suni karın doğal karla buluşmasının kayak sezonunu uzattığına işaret ederek, kar yağmaması durumunda bile pistleri yapay karla doldurabildiklerini anlattı. Pistlerin zemininin iyi hazırlanması ve tamamen kaplanması anlamında suni karın önemli olduğunu aktaran Akça, şöyle konuştu:

Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü

"Palandöken'de bulunan bütün tesislerin, otellerin suni karlama cihazları var ve bütün donanımlara sahip. Sezon için suni karlama çalışması yapıyoruz. Suni karla 40 kilometrelik pistlerin tamamı kaplanabiliyor. Hiç kar yağmasa da Palandöken'de kış mevsiminde kayak yapmak mümkün. Personel eğitiminden tesislerin bakımına kadar her şey tam anlamıyla hazır. İşletmeciler olarak kayaksever misafirlerimizi beklemeye başladık. Aralık ayının ilk haftası sezonu açarak misafirlerimizi ağırlayacağız."

Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü

Erzurum'da kayak pistine suni kar püskürtüldü


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