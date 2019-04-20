taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8096
Euro
6.5419
Altın
1275.8
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.358

Erzurum'da kaybolan çocuk için arama çalışmaları sürüyor

4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor

AA | 20.04.2019 - 18:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

s

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma görevlileri, Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri dağlık arazi ile köy içinde, AFAD dalgıçları da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda sabah başlattıkları çalışmaya akşam saatlerine kadar devam etti.

4 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Mahalleye 5 kilometre mesafedeki başka dere yatağında da iş makinesi yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlamayan ekipler, çalışmalara yarın sabaha kadar ara verdi. Furkan Yiğit, 4 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu.

Eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, küçük Furkan'ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti. Bunun üzerine Yiğit'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

558
Mersin'de bankaları dolandıran çete yakalandı

Mersin'de bankaları dolandıran çete yakalandı

148
Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

412
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

558
Burcu Çetinkaya açılma kararını eleştirenlere cevap verdi

Burcu Çetinkaya açılma kararını eleştirenlere cevap verdi

332
Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

482
Komünist Fatih Maçoğlu'na Dersim tepkisi

Komünist Fatih Maçoğlu'na Dersim tepkisi

226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir